4 candidatos têm chance de ir ao 2º turno no Equador Um clima de normalidade marcou neste domingo o dia eleitoral no Equador, onde, no encerramento da votação às 17h00 (hora local), quatro candidatos apareciam com chances reais de disputar o segundo turno. Pesquisas de boca-de-urna não foram divulgadas e só após a abertura de um número razoável de urnas o Tribunal Supremo Eleitoral pretendia divulgar os primeiros resultados parciais. Mas as últimas pesquisas mostravam a liderança do ex-presidente Rodrigo Borja, na faixa dos 15% das intenções de voto, seguido de perto por três candidatos em posição de empate técnico: o socialista León Roldós, o magnata da banana Álvaro Noboa (que não tem parentesco com o presidente Gustavo Noboa) e o coronel da reserva Lucio Gutiérrez, de tendência esquerdista e um dos participantes do golpe de Estado que derrubou, em 2000, o presidente eleito em 1998, Jamil Mahuad. "Quero convidar os equatorianos a comparecerem em massa às mesas apuradoras para garantir que a vontade do povo seja respeitada", disse ontem Gutiérrez ao fim da votação. Observadores eleitorais da União Européia apontaram desorganização em algumas seções de votação, mas não reportaram nenhuma irregularidade. A votação foi suspensa em três muncípios do país, informou o ministro do Governo, Rodolfo Barniol: um na província de Manabí, onde a população decidiu não participar do processo para portestar contra a classe política, e dois na província de Guayas, onde ocorreram distúrbios entre membros das agremiações políticas. Além do presidente e vice-presidente, o equatorianos elegeram hoje 5 representantes no Parlamento Andino (pela primeira vez),67 conselheiros provinciais, 667 vereadores e dois prefeitos em municípios de recente criação.