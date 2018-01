4 iraquianos morrem em confronto com soldados dos EUA Quatro iraquianos morreram e seis ficaram feridos em confronto com soldados da Marinha dos Estados Unidos, na cidade de Faluya, no chamado Triângulo Sunita, onde ainda resistem seguidores de Saddan Hussein. Testemunhas disseram ter ouvido explosões e tiros, enquanto os marines avançavam em direção ao centro da cidade. As tropas dos EUA dificilmente se aventuram naquela cidade, considerada uma das mais perigosas Iraque. No norte do país, na cidade de Jabaz, os rebeldes explodiram um poço petrolífero causando um incêndio que demorou 24 horas para ser extinto. Já em Basra, no sul, um oleoduto está em chamas, segundo um funcionário da Organização de Mercado de Petróleo. Mesmo assim, as exportações não foram afetadas, disse ele, que não soube informar a origem do incêndio.