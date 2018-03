4 mortos em queda de aeronave brasileira em Medellín Três tripulantes de um pequeno avião de matrícula brasileira e aparentemente um transeunte morreram nesta segunda-feira quando o aparelho caiu sobre um populoso bairro residencial de Medellín, informou o escritório local de Prevenção de Desastres. A aeronave havia decolado do aeroporto Olaya Herrera de Medellín e após um minuto de vôo o piloto informou a torre de controle sobre uma emergência. Pouco depois, a nave caiu no bairro de Prado, provocando o incêndio de três casas. O diretor de Prevenção de Desastres, Rafael Patiño, disse à rádio RCN que quatro pessoas faleceram. Acrescentou que três das vítimas são tripulantes do avião e que ainda se desconhece a identidade da quarta pessoa falecida, que poderia ser um morador do bairro onde caiu o avião. Também uma mulher ficou ferida. O aparelho parecia ter um motor desligado ao tentar aterrissar no terraço de um edifício em construção, disse o engenheiro da obra, Albeiro Cardona, onde havia uns 10 operários. Vendo que havia gente ali, o piloto tentou desviar a rota e descer sobre uma rua, mas caiu sobre o teto de uma residência, explodindo logo após a queda e provocando o incêndio que se estendeu a duas casas vizinhas. Segundo a testemunha, a habilidade do piloto impediu um acidente de maiores proporções.