40 anos depois, a CIA condecora piloto que invadiu Baía dos Porcos Um piloto norte-americano que participou da fracassada invasão da Baía dos Porcos, em Cuba, foi condecorado na Flórida pela CIA, o serviço secreto norte-americano, em um ato insólito, pois a missão é considerada pelos Estados Unidos mais como motivo de vergonha do que de orgulho. Carl Nick Sudano, único sobrevivente do punhado de pilotos norte-americanos que participaram da operação ao lado de exilados anticastristas, recebeu a Medalha do Selo da CIA em Palm Beach. No último dia da invasão, em 19 de abril de 1961, Sudano foi um dos treinadores dos exilados cubanos que, ignorando a ordem de Washington, partiram em seus aviões para combater o exército revolucionário de Cuba.