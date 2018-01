40 mil acompanham nomeação de cardeais Cerca de 40 mil pessoas, inclusive 150 brasileiros, assistiram hoje na praça de São Pedro em Roma à cerimônia de criação de 44 novos cardeais- cargo máximo da hierarquia católica depois do papa. Entre eles d. Geraldo Majella Agnelo, arcebispo de Salvador e d. Cláudio Hummes arcebispo de São Paulo. O dia ensolarado destacou a cor vermelha, característica dos "príncipes da igreja", no oitavo consistório de Karol Wojtyla, o papa que mais criou cardeais na historia. Atualmente o colégio cardinalício é formado por 184 purpurados - representando 61 países, 135 dos quais com direito a eleger o futuro pontífice. Desses, 125 foram nomeados por João Paulo II. O papa iniciou a cerimônia, suntuosa mas carregada de emoção, citando um por um os nomes dos novos cardeais, seguido por aplausos e até torcida dos fieis na praça. Em nome de todos, o primeiro da lista- o italiano prefeito para a congregação dos bispos Giovanni Battista Re, agradeceu o pontífice pela nomeação. O ponto alto do rito, acompanhado por centenas de jornalistas do mundo todo e transmitido ao vivo via satélite para vários países, foi a entrega do barrete vermelho - símbolo do compromisso que os novos cardeais assumem de dedicação à igreja e ao papa até ao derramamento de sangue em defesa da fé, se for necessário. Ajoelhados diante do santo padre os cardeais juraram fidelidade, receberam o barrete e a bula com a nomeação. No final abraçaram e beijaram o pontífice. "Vocês são os primeiros cardeais do novo milênio", disse João Paulo II- levemente resfriado, em sua homilia. "O mundo é cada vez mais complexo e mutável e a igreja deve preparar-se para enfrentar os desafios de um planeta globalizado", afirmou o santo padre que pediu aos novos purpurados que juntos "soltem as velas da mística nave da igreja para que ela possa ganhar mar aberto e levar ao mundo sua mensagem de salvação." "Não é um titulo pessoal mas um título para a igreja de Salvador e para o Brasil como sede primazial", disse ao Estado o cardeal Geraldo Majella Agnelo, comentando sua nomeação, ainda emocionado com a cerimônia.