40 mil turcos protestam contra Bush Mais de 40.000 turcos protestaram hoje contra a presença de George W. Bush no país. O presidente dos Estados Unidos visita a Turquia com o objetivo de fortalecer seus laços com o aliado, tentativa dificultada pelas ameaças de que três turcos sejam decapitados no Iraque, caso as companhias para as quais trabalham não suspenderem seus contratos com o Exército americano. Bush espera aproveitar a reunião de cúpula da Otan, o Tratado do Atlântico Norte, para acertar detalhes de um plano de treinamento para forças de segurança iraquianas. Prometendo defender sua entrada na União Européia, o presidente norte-americano disse que a Turquia é um exemplo para o Oriente Médio. "Aprecio muito o exemplo que seu país dá de como ser uma nação islâmica e ao mesmo tempo abraçar a democracia", disse ao primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan. Depois, voou para se reunir com lideranças religiosas. A cúpula da Otan começa amanhã, em Istambul. Enquanto isso, corre o prazo de 72 horas dado pelos seqüestradores dos três cidadãos turcos no Iraque. Eles são reféns de militantes ligados a Abu Musab al-Zarqawi, terrorista nascido na Jordânia, supostamente ligado à rede Al-Qaeda. O governo turco afastou a hipótese de negociar com os seqüestradores.