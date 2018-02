400 mil participam do "desfile do amor" em Berlim O principal parque do centro de Berlim transformou-se neste sábado, num mar de fãs de música tecno que sopravam apitos e dançavam ao som de batidas ritmadas, enquanto o Desfile do Amor da capital alemã chegava às ruas pela décima quarta vez. Multidões de participantes, usando poucas roupas, muitos deles com sobrancelhas e cabelos pintados, subindo nos semáforos e nos postes de iluminação, lotaram cerca de 45 carros alegóricos que tocavam música tecno, enquanto os veículos se dirigiam do Parque Tiergarten à Coluna Vitória, ponto nevrálgico do evento deste sábado, que durou todo o dia. A polícia calculava em não mais de 400 mil o número de participantes, muito aquém do recorde de 1,5 milhão de pessoas, em 1999. 0 Desfile do Amor começou em 1989 como uma pequena procissão de 150 simpatizantes do movimento rave e, desde então, se transformou numa instituição berlinense e num chamariz para festeiros e turistas curiosos. "Não imaginava que seria tão excitante", disse Jenny Schneider, uma garota de 21 anos de Bismarck, Dakota do Norte (EUA), que está estudando alemão na cidade de Freiburg. "As pessoas falaram que seria como Woodstock, mas na verdade é muito muito melhor." "É lindo, em todos os lugares há música boa", declarou Leszek Czupuyniak, 23 anos, da cidade polonesa de Katowice, que estava dançando a todo vapor. "Isto é a minha vida." A polícia afirmou que 18 pessoas foram presas, a maioria delas por causa de infrações relacionadas ao uso de drogas. O pessoal médico atendeu 392 pessoas no total.