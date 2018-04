41% rejeitam volta de Clinton à Casa Branca A cobertura negativa da participação do ex-presidente Bill Clinton na campanha de sua mulher, Hillary, parece ter afetado a opinião do eleitorado sobre ele. Pesquisa do Pew Research, divulgada ontem, indicou que 41% dos americanos registrados para votar rejeitam a idéia de Clinton voltar a caminhar pelos corredores da Casa Branca - o que acontecerá se Hillary for eleita presidente. Em outubro, a mesma pesquisa mostrava que um número menor de eleitores, 34%, não gostaria de rever Clinton no governo. Nas últimas semanas, o ex-presidente aumentou sua presença na campanha da Hillary, o que provocou críticas de Barack Obama. Ele disse que às vezes não sabe se está concorrendo com Hillary ou com seu marido.