42% dos britânicos apóiam ataque ao Iraque Segundo uma pesquisa publicada nesta quarta-feira pelo jornal The Guardian, 42% dos britânicos se declararam a favor de um ataque militar ao Iraque para deter o terrorismo internacional e acabar com atentados como o ocorrido na ilha indonésia de Bali. O levantamento, realizado pela firma britânica ICM com 1.008 pessoas, mostrou um aumento de 10 pontos porcentuais ao apoio a uma campanha bélica anglo-americana contra o chamado "eixo do mal", em comparação com a última pesquisa. A sondagem indicou também que mais britânicos (41%) apoiam a decisão do primeiro-ministro Tony Blair sobre a necessidade "de atacar em duas frentes o terrorismo internacional, tanto o grupo Al-Qaeda, como as ameaças do Iraque". Por outro lado, 35% dos entrevistado pela ICM acreditam que as políticas belicistas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha "estão acrescentando mais violência" à situação. Segundo o The Guardian, esta pesquisa registrou o "índice mais alto de britânicos que apoiam a guerra" desde agosto deste ano.