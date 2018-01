42 mortos em três dias de violência no Usbequistão Uma série de explosões e tiroteios hoje em Tashkent, capital do Usbequistão, deixou pelo menos 23 pessoas mortas e dezenas feridas, elevando para 42 o número de mortes em três dias de violência no país. Pela manhã, durante uma operação de revista de um apartamento suspeito de abrigar extremistas islâmicos, a polícia entrou em confronto por várias horas com os ocupantes. O prédio ficava numa área próxima da casa de campo do presidente do Usbequistão, Islam Karimov. Segundo as forças de segurança usbeques, 16 terroristas morreram - alguns por disparos dos policiais e outros detonando explosivos que traziam consigo. Ainda no mesmo distrito de Tashkent, três policiais que haviam parado um carro suspeito foram mortos quando os dois ocupantes saíram do veículo e detonaram bombas que traziam consigo. Entre domingo e segunda-feira, 19 pessoas morreram em atentados suicidas num mercado, no ataque a uma delegacia (ambos na capital) e na explosão de uma suposta fábrica de bombas na cidade de Bukhara. O país tem sido alvo de esporádicos ataques de radicais islâmicos, mas a atual onda de violência é a pior nos últimos cinco anos. O governo ditatorial de Karimov sustenta que os atentados desta semana são provavelmente obra do grupo islâmico Hizb-ut-Tahir (Partido da Libertação), que pretende estabelecer no Usbequistão um califado islâmico. O Hisb-ut-Tahir nega a autoria e afirma ser contra o recurso à violência. Vários analistas políticos da Rússia - país antes hegemônico na Ásia Central - dizem que os ataques têm a marca do Movimento Islâmico do Usbequistão, ligado à rede terrorista Al-Qaeda. Eles confirmam que o Hisb-ut-Tahir se concentra em propaganda e nunca se envolveu em atos violentos. "O fato de Karimov apontar para o Hisb-ut-Tahir significa que ele considera esse grupo mais perigoso para seu governo", avalia o analista Alexei Malashenko.