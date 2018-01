43% dos americanos consideram Israel uma ameaça à paz Quase metade do povo americano considera Israel uma ameaça à paz mundial, mostra pesquisa divulgada pela Liga Antidifamação. Um número similar de cidadãos dos EUA tem a mesma preocupação com relação ao Iraque, ao Irã e à Coréia do Norte. A Liga Antidifamação, um grupo de combate ao anti-semitismo, informou que sua pesquisa mostra que os americanos estão menos preocupados com Israel do que os europeus, onde o Estado judeu é colocado no topo da lista dos países que mais ameaçam a paz mundial. De acordo com a Liga Antidifamação, 43% dos americanos acreditam que Israel ameaça a paz mundial, mas posicionam o Estado judeu atrás de outros sete países. No mês passado, uma pesquisa constatou que 59% dos europeus consideram Israel uma ameaça à paz, colocando o Estado judeu no primeiro lugar da lista. Na pesquisa realizada nos Estados Unidos, 77% dos americanos citaram a Coréia do Norte, colocando o país asiático em primeiro lugar. Iraque e Irã vêm em seguida com 76%. Outros 37% dos americanos qualificaram os próprios Estados Unidos como uma ameaça à paz mundial. Com relação ao conflito no Oriente Médio, 40% dos americanos são simpáticos a Israel e 15% são favoráveis aos palestinos, números que permanecem estáveis desde 1991, disse Abraham Foxman, diretor da Liga Antidifamação.