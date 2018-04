43 mísseis antiaéreos teriam sido achados na Argélia Um jornal da Argélia noticiou que serviços de segurança encontraram 43 mísseis antiaéreos escondidos na areia perto da fronteira com a Líbia. Segundo o jornal em francês El Watan desta segunda-feira, autoridades de segurança disseram que os mísseis foram achados na cidade de In Amenas, no sul da Argélia. Autoridades do governo não confirmaram a notícia.