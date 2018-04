44 detentos morrem em rebelião numa prisão do México Uma rebelião de detentos que pode ter sido encenada para acobertar uma fuga matou 44 prisioneiros no domingo. O diretor da prisão e todos os guardas em serviço no dia foram detidos, disseram autoridades. O porta-voz de segurança pública estadual de Nuevo Leon, Jorge Domene Zambrano, disse que a rebelião começou por volta das duas horas da manhã numa área de segurança máxima na prisão estadual na cidade de Apodaca, fora de Monterrey.