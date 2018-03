45 parlamentares trabalhistas votam contra a guerra Quarenta e cinco deputados trabalhistas britânicos se expressaram contra uma eventual guerra no Iraque com um voto técnico na Câmara dos Comuns de Londres. Essa votação simbólica confirmou na noite da quarta-feira as divisões internas do partido do primeiro-ministro Tony Blair em relação a uma intervenção militar contra o presidente iraquiano, Saddam Hussein, sem uma prévia segunda resolução das Nações Unidas. Em setembro passado, em outra votação técnica, 64 parlamentares haviam expressado seu desacordo com a política de Blair em relação ao regime de Bagdá. Desses 64, 56 eram trabalhistas.