48 mil já foram para Turquia

A maioria tentava escapar do cerco imposto por tropas de Bashar Assad a Alepo. O Líbano e a Jordânia também têm recebido milhares de civis que fogem da violência.

As autoridades turcas estão preocupadas com um aumento exponencial de refugiados em seu território. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Turquia, os últimos números indicam que a situação na fronteira é muito delicada. / REUTERS e AP