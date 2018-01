49 pescadores são resgatados no Vietnã As equipes de resgate resgataram nesta quinta-feira 49 dos 94 pescadores que tinham sido dados por desaparecidos no Vietnã, em conseqüência da passagem do tufão Chanchu, com ventos fortes e chuvas intensas. "Recebemos informações de que 49 pescadores foram resgatados e que suas embarcações se encontram no porto", disse por telefone o subdiretor da Patrulha Marinha do Serviço de Guarda Costeira do Vietnã, Van Quang. Uma frota de 11 pesqueiros com 94 marinheiros estava desaparecida desde a manhã de quarta-feira, quando o tufão chegou ao país procedente das Filipinas, onde causou 41 mortos. A informação inicial era de que 99 pescadores estavam desaparecidos. A maioria dos trabalhadores é da província de Quang Nai, 900 quilômetros ao sul de Hanói. Eles navegavam rumo ao norte para tentar escapar do Chanchu, segundo o Centro Nacional de Busca e Resgate do Vietnã. Quang informou que as 49 pessoas resgatadas estão na pequena ilha de Pratas, também conhecida como Dong-Xa, cerca de 340 quilômetros a sudeste de Hong Kong. O Centro Nacional de Busca e Resgate do Vietnã pediu ajuda às autoridades da China e de Hong Kong para localizar os três barcos pesqueiros que continuam desaparecidos.