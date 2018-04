5 morrem em confronto com governo da Somália

Testemunhas disseram que rebeldes somalis atacaram um ponto de inspeção do governo na capital, o que provocou uma batalha armada e deixou pelo menos cinco mortos.

O grupo radical islâmico, al-Shabab, reivindicou a autoria do ataque no começo desta terça-feira. Um porta-voz do al-Shabab, Ali Mohamud Rage, disse que o grupo tomou o controle do posto.

Uma onda de violência assola a capital da Somália desde o último mês. Mais de 200 pessoas foram mortas na batalha entre rebeldes, governo e aliados. Os manifestantes querem o colapso do atual governo e a instalação de um estado islâmico.