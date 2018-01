5 praias são evacuadas na Espanha com ameaça de bomba As autoridades espanholas evacuaram cinco praias próximas à província de Tarragona, região da Catalunha, norte da Espanha, após o recebimento de alerta de bomba. Autoridades consideram que, provavelmente, a ameaça foi feita por separatistas bascos. Dois alertas foram recebidos pelo jornal basco Gara, que normalmente é utilizado para repassar mensagens do grupo separatista ETA. O primeiro alerta, que não mencionou o ETA, dizia que uma bomba havia sido colocada na praia de Sant Carles de la Ràpita. Não havia informações claras se o ETA era mencionado na segunda advertência. O Ministério do Interior informou que alertas falsos de bomba na praia de Sant Carles de la Ràpita foram recebidos no domingo e ontem.