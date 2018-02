5 soldados americanos e dezenas de civis mortos no Iraque Saraivada de foguetes atingiram o populoso bairro de Shiite, em Cidade Sadr, subúrbio pobre de Bagdá, atingindo um mercado lotado, matando ao menos sete iraquianos. Fora de Bagdá, rebeldes bombardearam uma base americana, matando cinco soldados dos EUA. Essas mortes somam-se as de sábado, quando foguetes foram responsáveis por mais de 12 mortes de iraquianos, incluindo um bombardeamento em Tikrit, confronto entre rebeldes xiita e tropas polonesas em Karbala e raides aéreos dos americanos em Cidade Sadr. A batalha em Cidade Sadr, no leste de Bagdá, aconteceu quando forças dos EUA realizaram um ataque noturno contra militantes xiitas, que provocaram uma a duas baixas no lado rebelde, segundo os americanos. Durante o ataque, três meninas iraquianas ficaram gravemente queimadas quando uma granada explodiu em seu quarto, enquanto dormiam.