500.000 americanos devem ser vacinados contra a varíola Autoridades federais de saúde dos EUA deverão apoiar a vacinação contra a varíola em centenas de milhares de funcionários de emergência e trabalhadores de saúde, um número bem acima da imunização recomendada por um comitê de aconselhamento, disseram hoje autoridades. O número total de vacinações deverá atingir 500.000, afirmou Jerome Hauer, secretário-assistente de saúde pública do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA. "Queremos dar as Estados flexibilidade para determinar quais os funcionários de saúde que deverão se vacinados", disse ele. Uma decisão final deverá ser tomada pelo secretário de Saúde dos EUA, Tommy Thompson, até o final deste mês. Em junho, um comitê formado por 15 especialistas propôs a vacinação de cerca de 20.000 funcionários de saúde, incluindo, entre outros, médicos, pesquisadores, enfermeiras e laboratoristas. Mas vários hospitais reclamaram da necessidade de se vacinar um número maior de pessoas, levando-se em consideração que em caso de um ataque bioterrorista, as clínicas serão os primeiros locais que a população irá procurar.