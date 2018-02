52 corpos já foram recuperados do Kursk Técnicos da Marinha russa recuperaram até agora os corpos de 52 dos 118 marinheiros que morreram no naufrágio do submarino nuclear Kursk, em agosto de 2000, no Mar de Barents. Trinta e nove corpos já foram identificados. Os trabalhos ocorrem num dique seco do porto de Murmansk, para onde o casco do submarino foi levado. Segundo o vice-primeiro-ministro Ilya Klebanoc, o compartimento que contém os dois reatores nucleares será "selado hermeticamente e afundado num cemitério de navios na baía de Kola".