54,7% vivem em estado de pobreza, diz Bird A divulgação do relatório da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad), que indica um crescimento no número de pessoas vivendo com menos de US$ 1 por dia, revela apenas uma parte do drama da pobreza e da fome no mundo. De acordo com o último levantamento feito pelo Banco Mundial (Bird), de 1999, 54,7% da população mundial vive em estado de pobreza. Pelos critérios adotados pela ONU e pelo banco, são classificados como pobres aqueles que recebem até US$ 2. Quem se mantém com menos de US$ 1 entra na categoria de probreza extrema, pobreza absoluta ou simplesmente miséria. Os dados da Unctad publicados na terça-feira indicam que há 307 milhões de pessoas inseridas nessa faixa, sobrevivendo com menos de US$ 1. Em números absolutos, os pobres somam 2,777 bilhões de pessoas. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) define da seguinte forma pobres e miseráveis: os primeiros são aqueles que não possuem renda suficiente para satisfazer os requisitos básicos de alimentação e obter a quantidade necessária de calorias para evitar a desnutrição; os miseráveis não conseguem não apenas alimentação como também snão têm como pagar habitação, vestuário e energia. O padrão de US$ 1 ou US$ 2 segue um conceito chamado paridade de poder de compra (PPP) e não simplesmente a taxa de câmbio de um país para outro. Nos Estados Unidos, se um determinado produto básico custa US$ 1, no Malaui, por exemplo, o valor nominal de US$ 1 é muitas vezes maior e com ele se compra muito mais do mesmo item. Os organismos internacionais levam em conta essas diferenças para estabelecer uma média de poder de compra. Para chegar a essas diferenças, o Banco Mundial faz periodicamente um levantamento em diversos países sobre os custos de uma cesta básica com itens minimanente necessários para se manter com dignidade uma vida humana.