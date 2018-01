56% dos israelenses defendem diálogo com ANP, diz pesquisa Uma pesquisa do instituto independente Dachaf revelou que 56% dos israelenses, ao contrário de seus governantes, são favoráveis ao diálogo com o novo governo da Autoridade Nacional Palestina (ANP) de união nacional para acabar com o conflito entre os dois povos. No entanto, segundo os resultados divulgados nesta segunda-feira, 19, apenas 39% defendem a manutenção do diálogo com todos os integrantes do governo da ANP, formado pelo movimento islâmico Hamas e a organização nacionalista Fatah. O governo do primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, aprovou no domingo por 19 votos e duas abstenções manter o boicote imposto ao governo palestino anterior, liderado pelo primeiro-ministro Ismail Haniyeh, do Hamas. Segundo a enquete do Dachaf, 17% dos israelenses defendem manter contatos com o segundo governo de Haniyeh, mas só com os representantes do Fatah, cujo líder é o presidente da ANP, Mahmoud Abbas, com quem Olmert continuará dialogando. Já 40% dos israelenses se opõem a todo contato com as novas autoridades palestinas, enquanto 4% dos entrevistados não responderam à pesquisa. A enquete foi realizada com 517 pessoas de todas as camadas da população israelense, entre judeus e árabes, e a margem de erro é de 4,3%.