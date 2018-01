58% dos votos apurados na Argentina Faltando menos de 50% da apuração total dos votos do primeiro turno das eleições presidenciais, o ex-presidente Carlos Menem obtia uma vantagem (23,82%) ajustada sobre o governador da província de Santa Cruz, Néstor Kirchner (21,74%), graças aos votos do interior do país. O terceiro lugar correspondia à Ricardo López Murphy (17,24%), enquanto que Elisa Carrió (14,09%) e Adolfo Rodríguez Saá (13,85%) ocupavam a terceira e a quarta posição, respectivamente, segundo dados oficiais do Ministério do Interior. Até o momento, já foram apurados 58,81% dos votos. Em um clima de tranquilidade e com uma massiva participação dos eleitores, as eleições transcorreram sem incidentes graves.