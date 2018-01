6 turistas feridos em queda de piso de castelo renascentista Seis turistas foram hospitalizados no fim de semana quando despencou o assoalho de um famoso castelo renascentista no centro da França durante uma visita de excursionistas, informou a polícia nesta segunda-feira. O acidente ocorreu no domingo no castelo de Chambord, no Vale do rio Loire. Uma adolescente de 17 anos que sofreu um trauma nas costas foi retirada do local por um helicóptero. Outra pessoa sofreu um ferimento grave na cabeça e as demais tiveram ferimentos leves, disse um funcionário da polícia local, sem mencionar se eles continuam hospitalizados. Testemunhas disseram que cerca de 40 turistas visitavam uma das torres do castelo quando uma viga de suporte se soltou, abrindo um buraco de cerca de 10 metros quadrados ao desprender-se. Vários turistas caíram por essa fenda, chocando-se contra outras vigas abaixo. O castelo de Chambord, nos arredores da cidade de Blois, é uma das edificações renascentistas mais visitadas do Vale do Loire. Sua construção teve início em 1519, sob o reinado de Francisco I, e se prolongou por mais de 150 anos.