60 esquadrões de bombardeio da RAF estão de sobreaviso O Ministério de Defesa britânico pôs de sobreaviso 60 esquadrões de bombardeiros da Real Força Aérea (RAF) para partida de emergência em direção ao Golfo Pérsico, em preparação a um eventual ataque ao Iraque, disseram fontes militares. Os aviões, armados com arsenais de grande precisão e potência, poderão seguir nas próximas horas para a região. Ainda esta semana o ministro da Defesa, Geof Hoon, irá ao Parlamento para anunciar o envio dos esquadrões. A maior força-tarefa anfíbia formada pela Grã-Bretanha em duas décadas - desde a guerra das Malvinas - reuniu-se hoje em Chipre antes de seguir em direção ao Golfo. A frota é formada por 15 navios de guerra, liderados pelo porta-aviões HMS Ark Royal. Um porta-voz informou que ela ficará na ilha ao menos uma semana para exercícios. Ao mesmo tempo em que EUA e Grã-Bretanha concentram tropas no Golfo, o governo americano intensifica os contatos para obtenção de apoio de países vizinhos. De acordo com o diário International Herald Tribune, os EUA estariam dispostos a oferecer à Turquia - país que atravessa grave crise econômica - cerca de US$ 4 bilhões em "indenizações" por sua participação no ataque. "Se a Turquia nos ajuda, queremos auxiliá-la a enfrentar as conseqüências econômicas por seu papel na guerra", disse um funcionário americano ao jornal. A oferta foi recusada pelo líder do governista Partido do Desenvolvimento e Justiça (AKP), Recip Tayyip Erdogan, que a considerou "inadequada" para resolver os problemas causados por um conflito. Ele se opõe à intervenção militar no Iraque. Os americanos querem usar suas bases militares na Turquia para desfechar o ataque. No Kuwait, um soldado do Exército kuwaitiano apontou ontem sua arma para dois britânicos que integram a Missão de Observação da ONU na fronteira do país com o Iraque, depois disse uma frase em árabe, riu e foi embora, informou um porta-voz da organização. O incidente ocorreu menos de uma semana depois de um militante islâmico kuwaitiano ter matado um civil americano e ferido outro numa estrada do país. De modo geral, os kuwaitianos nutrem simpatia pelos britânicos e americanos, por terem liderado a coalizão que expulsou os iraquianos do Kuwait, na Guerra do Golfo. No entanto o país se tornou a principal base das forças dos EUA e Grã-Bretanha, o que está provocando crescente sentimento antiamericano.