60 iraquianos morrem em combates durante a madrugada Combates ocorridos durante a madrugada entre as forças norte-americanas e rebeldes iraquianos deixaram 60 iraquianos mortos e 130 feridos na região de Dubat, parte oeste de Faluja, e no centro da cidade. Segundo o chefe do hospital de Faluja, entre os mortos estavam 16 crianças e oito mulheres, atingidas por bombas disparadas de aviões sobre quatro casas. Os demais morreram em enfrentamentos nas ruas. Dos minaretes, proclamava-se a guerra santa. Alguns homens carregavam morteiros e mulheres, armas automáticas, nas ruas de Faluja.