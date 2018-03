62% dos venezuelanos rejeitam Chávez Entre os venezuelanos, 62% votariam para tirar o presidente Hugo Chávez do poder se fosse realizado hoje um referendo, diz uma pesquisa divulgada neste sábado. Dos entrevistados, 30% opinaram que Chávez deve permanecer na presidência e 8% estão indecisos, segundo a sondagem feita pela empresa Datos publicada pelo jornal El Nacional. A Constituição venezuelana permite realizar um referendo sobre se o mandato do atual presidente deve ser revogado assim que ele completar a metade do governo, em agosto. No mês passado, governo e oposição assinaram um acordo segundo o qual o Executivo se comprometeu em princípio a realizar o referendo. De acordo com a pesquisa, que entrevistou 2.000 pessoas em 35 cidades de norte a sul e de leste a oeste do país, dois terços dos interrogados disseram que a situação econômica piorou no último ano. Mais da metade dos entrevistados culparam o governo pelo aprofundamento da crise, enquanto que 40% culparam a oposição. Em 2002, a economia diminuiu em 8,9%. Para este ano, o governo prevê que a queda será de 10,7%.