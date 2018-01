7 estudantes morrem durante escalada na Indonésia Sete estudantes andarilhos morreram na escalada de um vulcão durante uma tempestade no leste da Indonésia, disse um oficial de polícia nesta segunda-feira, 12. A causa exata da morte ainda não foi esclarecida, apesar do mau tempo que acomete o pico de 3.726 metros, de acordo com o sargento Eko, que pediu para ser identificado com um só nome. De acordo com a agência Antara, a falta de ingestão de comida pode ter provocado as mortes. Os corpos dos sete estão sendo removidos do Monte Rinjani para a Ilha de Lombok. O Monte Rinjani, o segundo mais alto da Indonésia, é um vulcão ativo. Entrou em erupção pela última vez em 2004.