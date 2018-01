70 morrem em acidente com submarino na China Setenta pessoas morreram hoje num acidente com um submarino não nuclear da Marinha chinesa, informou a agência oficial Nova China. O acidente ocorreu no porto de Yantai, na província de Shandong, detalhou a Rádio de Pequim. Os 70 tripulantes a bordo morreram. Segundo a Nova China, o acidente teria sido provocado por uma falha mecânica. O submarino, identificado com o número 361, participava de uma manobra quando por problemas mecânicos sofreu o acidente. O submarino foi rebocado para um porto não especificado.