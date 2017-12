70 pares de sapatos com manteiga numa montanha sueca Como coleção de sapatos, nada mais estranho do que a encontrada domingo numa montanha sueca. Dois excursionistas suecos se depararam com 70 pares cheios de manteiga, durante um passeio na província de Jaemtland. ?Se soubéssemos que fez isso, o faríamos limpar essa sujeira toda?, diz o funcionário Alf Kjaellstroem. ?Não será nada bom quando a manteiga começar a criar ranço. E teremos de esperar que comece a nevar para poder levar um trenó lá.? Ele diz que há 140 sapatos de todos os tipos ? tênis, sapatos de criança, de salto alto, botas e tamancos ? recheados com meio quilo de manteiga cada e espalhados pela montanha. A descoberta lembra uma criação feita pelo artista Yu Chiuechen em 1996. Sua obra, Sapatos Com Manteiga foi exposta nas montanhas tibetanas que rodeiam Lhasa, na China.