75% dos franceses não vêem distinção entre Chirac e Jospin Três entre cada quatro eleitores franceses não vêem diferença entre as propostas de campanha dos candidatos Jacques Chirac e Lionel Jospin para as eleições de abril e maio deste ano. Para 75% dos eleitores, não há distinção entre as propostas dos dois candidatos que ocupam a dianteira e governam o país através de uma coalizão. Segundo a enquete Louis Harris, publicada nesta sexta-feira pelo jornal Libération, os eleitores são extremamente críticos a respeito dos planos de Chirac e de Jospin, e não acreditam que serão concretizados. Enquanto Chirac aparece com três pontos de vantagem no primeiro turno, de 21 de abril, Jospin ganharia dele por apenas um ponto no segundo turno, de 3 de maio, diz a sondagem. Atualmente, o clima político está dominado pela discussão sobre a oportunidade de um debate direto pela televisão, e se seria melhor realizá-lo antes do primeiro ou do segundo turno. O Instituto Sofres revelou que 48 anos é a idade sonhada pelo eleitorado na França, e 68 o limite máximo tolerado. O neogaullista Chirac, presidente em busca da reeleição, de 69 anos, superou esse limite em um ano e o primeiro-ministro socialista Jospin, 65, está próximo. Há ainda outros candidatos, como o xenófobo Jean-Marie Le Pen, de 73 anos, o independente Charles Pasqua, 74, e Jean-Pierre Chevenement, do Pólo Republicano, 63.