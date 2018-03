750 australianas ficam nuas para protestar contra guerra Cerca de 750 mulheres ficaram nuas neste sábado numa colina na Austrália a fim de protestar contra uma eventual guerra no Iraque. As mulheres formaram com seus corpos um coração ao redor das palavras "Não à guerra" na encosta, e foram fotografadas por um avião que sobrevoava o norte do estado de Nova Gales do Sul. A polícia não pôde interferir porque as mulheres, junto com várias crianças, promoveram o protesto numa propriedade privada em Byron Bay, a cerca de 700 km ao norte de Sydney. As mulheres exigem que o primeiro-ministro John Howard retire as tropas australianas do Oriente Médio. A Austrália se uniu aos Estados Unidos e Grã-Bretanha no envio de militares ao Golfo Pérsico para uma possível guerra contra o Iraque.