77% dos franceses são contra a guerra Uma pesquisa do jornal Le Journal du Dimanche deste domingo revela que 77% dos franceses são contra uma guerra contra o Iraque. O número é ligeiramente maior do que o registrado em janeiro, quando 76% dos franceses eram contrários ao conflito. Sobre as supostas provas apresentadas pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Colin Powell, apresentadas esta semana no Conselho de Segurança da ONU, 81% dos franceses não ficaram convencidos. A pesquisa ouviu mil pessoas maiores de 18 anos na quinta e sexta-feira.