8 soldados filipinos mortos em emboscada Supostos rebeldes comunistas abriram fogo nesta segunda-feira contra um grupo de soldados filipinos na localidade de Boncoc, no norte do país, matando oito militares e ferindo outro. Os soldados estavam transportando os restos de um companheiro morto quando foram surpreendidos pelo ataque de supostos membros do Novo Exército do Povo (NEP), disse o major-general Romeo Dominguez, chefe do Comando Norte do exército filipino. Um número indeterminado de guerrilheiros participaram do ataque em Boncoc, a cerca de 280 km ao norte de Manila, a capital. Não há informações sobre baixas entre os rebeldes. Num incidente separado horas antes, entre 20 e 30 integrantes do NEP entraram num acampamento militar numa cidade próxima e feriram dois soldados, um paramilitar das forças governamentais e um civil, disse Dominguez. O general ordenou uma operação de busca aos rebeldes, supostos membros de um grupo extremista que luta há mais de 30 anos para implantar um regime marxista nas Filipinas.