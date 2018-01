80 mil se despedem de Milosevic em Belgrado A cerimônia de despedida de Milosevic, ex-presidente sérvio e iugoslavo, ocorreu em frente ao Parlamento da Sérvia e Montenegro, no centro de Belgrado, na presença de cerca de 80 mil pessoas. O funeral de Slobodan Milosevic ocorrerá em Pozarevac por volta das 17h (13 horas de Brasília), duas horas após o horário que tinha sido previsto inicialmente, informou o comitê organizador do enterro. De Belgrado, o corpo de Milosevic segue para Pozarevac, sua cidade natal, cerca de 70 quilômetros ao sudeste de Belgrado, onde será sepultado. Em Pozarevac serão celebradas duas homenagens: na sede local do Partido Socialista da Sérvia (SPS) - fundado por Milosevic -, e na praça central. Depois, a comitiva se dirigirá para os jardins da casa da família de Milosevic onde será o enterro, sem honras de Estado. Milosevic morreu de infarto há uma semana em sua cela da prisão do Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia (TPII), em Haia, onde era julgado por sua possível responsabilidade nos crimes de guerra cometidos na Bósnia, Croácia e Kosovo.