800.000 americanos devem sair do caminho de furacão O furacão Charley ganha força a caminho da Flórida, e cerca de 800.000 pessoas de Flórida Keys e da Baía de Tampa foram orientadas a deixar suas casas. O Estado da Flórida prepara-se para ventos de 160 km/h, chuvas pesadas e tornados. O furacão chega à Flórida pouco depois da tempestade tropical Bonnie, com ventos de velocidade estimada em 80 km/h. Bonnie não gerou chuvas pesadas ou inundações, mas essa combinação de dois ?socos? do clima contra a Flórida é bastante incomum. Tempestades sucessivas não ocorrem num intervalo tão pequeno desde 1906. Charley deve passara oeste das Keys - um conjunto de ilhas no litoral da Flórida - na manhã de sexta-feira antes de atingir o continente com ventos de até 180 km/h, disse Hugh Cobb, meteorologista do National Hurricane Center, em Miami.