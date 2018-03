81% dos franceses querem que país vete guerra Oitenta e um por cento dos franceses desejam que o país exerça seu direito de veto no Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) para impedir uma intervenção militar no Iraque, segundo uma pesquisa Ifop realizada para o Le Journal du Dimanche. A mesma pesquisa revela que 8% dos entrevistados são moderadamente contra o poder de veto e 7% são decididamente contrários. Entre as causas principais da oposição à guerra, segundo a sondagem, figura a "inexistência de um inimigo bem identificado e falta de justificativas claras".