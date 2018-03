84% dos britânicos são contra a guerra sem aprovação da ONU Pesquisa de opinião divulgada hoje pelo diário inglês The Mirror revela que 84% dos britânicos se opõem a um ataque contra o Iraque sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU e 43% se opõem ao conflito em qualquer circunstância, revelou pesquisa da empresa ICM, publicada hoje pelo tablóide inglês The Mirror. Apenas 41% afirmou que apoiaria a guerra se for declarada pelo CS. Hoje também pacifistas e artistas britânicos reuniram a imprensa para expressar sua oposição à política britânico-americana para o Iraque e convocar uma grande manifestação contra a guerra no Iraque, no dia 15, em Londres. Na entrevista coletiva participaram o cineasta Ken Loach, a ativista em defesa dos direitos humanos Bianca Jagger (ex-mulher de Mick Jagger) e o roqueiro Damon Alburn, do grupo Blur, entre outros. manifestações semelhantes estão sendo convocadas em 55 países.