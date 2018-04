9 soldados são mortos no Afeganistão Seis soldados americanos da Otan e três militares afegãos morreram ontem em uma emboscada realizada por rebeldes da milícia taleban no leste do Afeganistão. Outros oito soldados da Otan e 11 militares afegãos ficaram feridos no enfrentamento com os guerrilheiros afegãos. De acordo com o comando da Otan, as mortes deste fim de semana já transformaram 2007 no ano mais sangrento para as tropas americanas desde que os EUA decidiram invadir o Afeganistão, em 2001. Só este ano, mais de 100 soldados americanos morreram em combates na região.