94 mortos vítimas das inundações na Indonésia Pelo menos 94 pessoas morreram até agora na parte oriental da ilha indonésia de Java, em conseqüência das inundações e deslizamentos de terra causados pela intensas chuvas que atingem a região, de acordo com a agência oficial Antara. A área mais castigada é o distrito de Lebak, a cerca de 100 quilômetros ao sul de Jacarta. No distrito de Cipanas, a 60 quilômetros ao leste de Jacarta, 36 mineiros foram soterrados na mina de ouro em que trabalhavam. As equipes de resgate trabalham intensamente, desde sábado, em busca dos cadáveres, segundo o porta-voz do governo local de Lebak.