A 90 minutos do fim do prazo, Netanyahu forma coalizão em Israel

TEL-AVIV - O primeiro-ministro de Israel Binyamin Netanyahu, consegUiu formar uma coalizão de governo nesta quarta-feira, 6, a 90 minutos do fim do prazo dado pelo presidente Reuven Rivlin. O premiê contou com o respaldo do partido ultranacionalista Casa Judaica para alcançar a maioria de 61 deputados na Knesset, o Parlamento israelense.

Analistas políticos no entanto acreditam que a coalizão terá vida curta em razão da margem mínima de apoio obtida pelo líder do Likud e das divergências entre os partidos aliados sobre diversos temas, especialmente leis que enfatizem o caráter judaico do Estado israelense e o serviço militar para judeus ortodoxos.

O anúncio deve ser oficializado em breve pelos dois partidos. Também fazem parte da coligação a legenda centrista Kailanu, os religiosos do Shas e do Judaísmo Unido da Torá. / AP