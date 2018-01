A arte francesa de protestar A capital francesa foi contemplada neste 1º de maio com uma daquelas grandes manifestações de que tanto gosta e na qual é mestre. Honrou uma velha tradição, nascida na Revolução de 1789, que se desenvolveu tanto ao ar livre quanto nas masmorras e sob a guilhotina. Ao longo do século 19, os franceses marcharam nas ruas: em 1830 e em 1848, toda vez que o sistema político entrava em colapso e, em 1871, quando a Comuna dos Trabalhadores tomou as ruas de Paris. No final do século, a arte da manifestação é aprimorada pelas revoltas operárias, grandes greves, passeatas de 1º de maio, etc. A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a rua foi o palco de novas explosões que caracterizaram grandes desordens. A volta do general Charles de Gaulle em 1958 destituiu uma "esquerda" que denunciava tolamente os apetites fascistas de De Gaulle. Em 1968, ocorreram as maravilhosas, loucas, alegres e saudáveis jornadas de maio. Mas, desde 1968, não ocorreu grande coisa. As pessoas começaram a ficar entediadas. Os jovens, por falta de atividade, ficaram inquietos: temiam não dominar as técnicas de manifestação de rua que seus velhos pais manejavam com tanta habilidade em maio de 1968. Assim, aproveitando uma confusão eleitoral, eles agarraram com gosto a oportunidade. Prazer sublime. O dia inteiro foi passado na rua - a manhã com os fascistas de Jean-Marie Le Pen; a tarde, com os "republicanos". Explicar essa situação? É difícil. Uma gata não conseguiria encontrar seus filhotes. Os franceses, especialistas mundiais da "racionalidade", do "cartesianismo", conseguiram criar um dia totalmente ilógico, paradoxal, totalmente às avessas. Tentemos esclarecer um pouco a situação: a esquerda (Jospin e seus outros chefes) beijou lamentavelmente a lona no primeiro turno do pleito. Com isso, dois rivais permanecem na arena para o segundo turno, que é decisivo e será realizado no próximo dia 5 de maio: o fascista Jean-Marie Le Pen e o gaullista de direita Jacques Chirac. Diante disso, o que acontece? A esquerda que acaba de ser mortalmente humilhada por Chirac e Le Pen decide que, em 5 de maio, votará maciçamente em seu inimigo íntimo: o odiado Jacques Chirac (para evitar a vitória do fascista Le Pen). Prodigioso Chirac. Este homem é uma espécie de "super-homem". Consegue uma acrobacia digna do circo Barmum: receber o voto (apoio) de seus inimigos mais encarniçados, os socialistas, os comunistas, alguns anarquistas, alguns trotskistas. Recruta a esquerda para sua tropa de direita e lança-a contra outro homem de direita, Jean-Marie Le Pen (que pertence à direita totalitária, é verdade, situada nos antípodas da direita de Chirac que é realmente republicana). Essa proeza deverá ser ensinada aos futuros estudantes de ciência política. Por ora, ela é saudada. Para os humoristas é um prato cheio. "Chirac é um animal político de grande estirpe. Governa a França, diretamente ou não, há 20 anos. A França, ao cabo desses 20 anos, está bem cansada. Chirac passa o tempo a dizê-lo e a se vangloriar desse balanço catastrófico que atribui, evidentemente a esse ´desprezível Jospin´ que governou com Chirac nos últimos cinco anos. E de repente, ele consegue escapar da armadilha anunciada graças a uma prestidigitação de grande estilo. Utiliza um meio que nos parece bem complicado, mas que ele, Chirac, executa com mestria: atrai os votos (depois que seu execrado inimigo, Jospin, foi eliminado), de todos os partidários de Jospin, ou seja, todos aqueles que detestam Chirac." Há que se dar parabéns ao artista. E alguns, os mais perversos acrescentam: "Mas o mais comovente é que Chirac não é Maquiavel. Ele não fez de propósito. Nem mesmo se sabe se compreendeu o que estava acontecendo com ele." Essas curiosidades eram perceptíveis, esta tarde, na manifestação republicana. Ela tinha certamente o objetivo de mobilizar todos os eleitores para que votem em Chirac no próximo domingo. Mas saltava aos olhos que essa manifestação estava principalmente nas mãos da esquerda, secundada, de forma bastante minoritária, por uma direita chiracquiana, aliás, muitas vezes, reticente. Para concluir, podemos dizer que essa manifestação é uma grande vitória. Mas uma vitória de quem? Só Deus sabe.