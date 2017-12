A casa de Robert Kennedy está à venda Hickory Hill, a casa onde Robert e Ethel Kennedy criaram sua família numerosa e hospedaram os notáveis da política, sociedade e defesa dos direitos humanos, está à venda. A mansão construída antes da Guerra Civil americana, com seus quase seis acres de terreno, é da família Kennedy há meio século. O casarão tem 13 quartos, 13 banheiros, 12 lareiras, duas piscinas, estábulos, um pequeno teatro e quadras de tênis com iluminação. Preço pedido: US$ 25 milhões. A propriedade está listada na Washington Fine Properties, uma afiliada do braço imobiliário da Sotheby?s. Atualmente, Hickory Hill é propriedade de Ethel Kennedy, de 75 anos, a viúva de Robert F. Kennedy, que comprou a casa em 1957 de seu irmão, John F. Kennedy, então um senador dos Estados Unidos. John e Jacqueline Kennedy compraram Hickory Hill em 1953, no ano em que se casaram. Mas a casa foi mais útil a Robert, que nela pôde acomodar sua numerosa prole de 11 filhos. Agora, ?os filhotes deixaram a toca?, o porta-voz dos Kennedy, Brian O?Connor disse ao jornal The Washington Post. E a sra. Kennedy, ainda segundo ele, divide seu tempo entre Hickory Hill e sua casa em Hyannisport, em Massachussets.