A crise da Venezuela continua, um ano depois Um ano depois da frustrada tentativa de deposição do presidente Hugo Chávez, da Venezuela, o país continua atravessando uma grave crise política, econômica e institucional. Para o FMI (Fundo Monetário Internacional), a economia venezuelana sofrerá uma contração de 17% este ano, em meio a uma inflação projetada em 40%. A recuperação da economia esbarra na animosidade entre os grandes empresários e o presidente Chávez, enquanto a oposição pressiona pela antecipação das eleições presidenciais. Esse cenário complicado deverá estar na pauta do encontro que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manterá com o presidente venezuelano no próximo dia 27, em Recife. Por sua posição geopolítica, a Venezuela é de grande relevância para o Brasil, diz o economista-chefe do Citibank, Carlos Kawall, que há duas semanas acompanhou em Milão um painel sobre a situação venezuelana durante a reunião anual do Banco Inter-americano de Desenvolvimento (BID). Para dar uma idéia da amplitude da crise econômica da Venezuela, ele lembra que, olhando para a história recente, nos últimos cem anos, não se encontra registro de outro país que tenha sofrido uma queda tão drástica do PIB (Produto Interno Bruto) a não ser em caso de bloqueio grave das atividades ou guerra. O Citibank está prevendo que, depois de encolher 8,9% no ano passado, a economia venezuelana diminuirá 12,1% este ano, acumulando, portanto, queda de 20% em dois anos. Importância estratégica A Venezuela é o maior produtor de petróleo da América do Sul e um grande exportador do produto tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, o que reforça sua importância estratégica para o continente. No ano passado, a Venezuela representou a sexta maior fonte fornecedora de petróleo para a Petrobras, com vendas estimadas em 10,28 mil barris por dia ao Brasil. Exatamente por conta da recuperação da produção de petróleo, que ficou praticamente interrompida em dois meses de greve (dezembro e janeiro), a economia venezuelana deverá evitar um desastre maior este ano, de acordo com o Latinwach, relatório mensal do BBVA sobre a economia dos países latino-americanos. Segundo o relatório, o PIB petroleiro do país deverá passar de -28,4% estimados anteriormente para -11,7%. "Isso vai provocar uma melhora do PIB total de 4,6 pontos porcentuais", escrevem os economistas do BBVA. No entanto, o setor petroleiro ainda terá comportamento ruim por causa do choque de oferta, associado ao controle de câmbio adotado pelo governo do presidente Hugo Chávez há pouco mais de 2 meses. Para os economistas, isso é ruim, principalmente em uma economia na qual 50% a 60% do que é consumido é importado. Para o BBVA, essa situação provocará uma queda do PIB não-petroleiro de pelo menos 12,7%, ante os 7,2% estimados anteriormente. "O pior desempenho do setor não-petroleiro piorará o PIB total em pelo menos 5,3 pontos porcentuais." Com isso, o efeito líquido resultante da melhora do setor petroleiro e do pior desempenho do não-petroleiro implicará queda adicional do PIB de 0,7 ponto será uma retração de 12,3% do PIB, diz o relatório. Os economistas acreditam também que a recessão deverá provocar um aumento de 6 a 7 pontos percentuais na taxa de desemprego, o que, por sua vez, fará o consumo real sofrer uma contração de 8,1%, para acumular no período 2002/2003 uma queda de 15%. A forte retração na demanda do mercado venezuelano afetará o comércio com o Brasil, que vinha crescendo até o agravamento da crise no país. Aumento das reservas internacionais A única boa notícia nas previsões sobre o Venezuela talvez seja o aumento das reservas internacionais em pelo menos US$ 2,6 bilhões este ano, para US$ 14,1 bilhões, segundo o BBVA. Essa folga das reservas internacionais tem o efeito de tranquilizar um pouco o mercado, diante do plano anunciado pelo presidente Chávez de reestruturar a dívida externa. Com esse nível de reservas e superávit nas transações correntes, a Venezuela está numa situação confortável para cumprir os compromissos da dívida, pelo menos no que se refere aos vencimentos neste ano. "Deverá ser um alongamento, com troca voluntária da dívida pelos credores", opina Carlos Kawall, economista-chefe do Citibank. "A menos que haja uma postura política de não pagar", observa. A situação política, de seu lado, parece só ter se agravado depois do golpe fracassado de Estado de 11 de abril de 2002, que manteve Chávez afastado do poder por 48 horas. A greve geral iniciada em dezembro passado e que durou mais de dois meses foi amplamente apoiada pelos empresários e aprofundou a divisão do país entre os defensores de Chávez, formados em sua larga maioria pelas camadas mais pobres da população, e os seus críticos, que o responsabilizam pelo agravamento da crise econômica. O esforço de mediação iniciado pela Organização de Estados Americanos (OEA) e a busca de solução na qual se empenha o Grupo de Amigos da Venezuela, do qual o Brasil faz parte, não parecem estar conseguindo apaziguar o país. A fragmentação da oposição, que sofreu o desgaste da recente greve, e o tom agressivo de Chávez contra a oposição são apontados como empecilhos para as tentativas de mediação do conflito político no país. Kavall comenta que Chávez tem adotado uma postura diametralmente oposta à do presidente Lula, cuja atuação à frente do governo brasileiro, diz, vem sendo pautada pela busca de acordos políticos amplos por meio do diálogo. As dúvidas sobre a realização de um plebiscito, previsto para agosto, sobre a antecipação das eleições na Venezuela contribuem para turvar o cenário político, acrescenta o economista.