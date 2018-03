''A crise é tão grave como a dos anos 70''

O mundo vive uma crise do petróleo tão grave quanto a ocorrida nos anos 70, mas estamos próximos de um ponto de equilíbrio, que é quando os preços causam uma reação econômica ou tecnológica que reduz o consumo. A previsão é de Daniel Yergin, um dos maiores especialistas em petróleo do mundo. Ele é presidente da Cambridge Energy Research Associates e autor de The Prize: the Epic Quest for Oil, Money and Power, livro vencedor do Pulitzer. "Talvez já estejamos neste ponto de equilíbrio." A seguir, trechos da entrevista que ele concedeu ao Estado. Recentemente, o sr. disse que a descoberta de petróleo no Brasil não está sendo "percebida" da forma adequada. Qual a importância dessas descobertas? As novas reservas do Brasil podem ser uma das mais importantes descobertas de petróleo deste século, mas a importância dessas descobertas ainda não foram reconhecidas. Isso se deve, em parte, ao fato de a exploração ainda não ter sido concluída. No momento, a mentalidade do mercado está concentrada no quanto vai faltar petróleo em cinco anos, e não nas novas reservas. O sr. acha que chegamos ao pico da produção de petróleo? Não. Se isso fosse verdade, não haveria grandes descobertas no Brasil e o petróleo estaria prestes a acabar. Acredito que esse petróleo em grandes profundidades será parte importante do fornecimento no futuro. E a demanda, atingiu o pico? Em alguns mercados, sim. Nos EUA, ela atingiu seu ponto máximo no ano passado. Isso é muito importante porque o consumo de gasolina dos americanos está acima de 9 milhões de barris por dia, maior que o mercado de petróleo de qualquer país, incluindo a China. Nos EUA, os hábitos de consumo estão mudando e os motoristas querem carros que sejam mais econômicos - e as montadoras estão respondendo a essa demanda. Em breve, novas regulamentações exigirão que veículos usem menos combustível e teremos carros híbridos. Tudo isso diminuirá a demanda. Qual a previsão do preço do petróleo para o fim do ano? Os preços estão muito acima do que jamais estiveram no passado, devidamente corrigidos pela inflação. A alta do petróleo está causando enormes dificuldades para muitas empresas e países. Jean-Claude Trichet, presidente do Banco Central Europeu, acha que estamos vivendo um choque do petróleo tão grave como o dos anos 70. Se os mercados continuarem apertados, veremos os preços se manterem no atual patamar e, no caso de qualquer interrupção de oferta, preços ainda maiores. O que pode levar o petróleo a cair são sinais de desaceleração econômica no mundo ou uma queda na demanda. Em algum momento chegaremos a um ponto de equilíbrio. Talvez já estejamos nesse ponto. Qual o impacto das energias renováveis no futuro e o papel do etanol brasileiro? A energia renovável é parte da solução. Os governos precisam ter políticas mais abrangentes. Nossos estudos prevêem que a energia renovável seja responsável por cerca de 15% do fornecimento mundial de eletricidade em 2030. E o etanol brasileiro será uma importante fonte de energia, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, já que é o etanol mais eficiente que existe.