'A decisão do tribunal foi eminentemente política'

Como o senhor analisa a condenação do juiz Garzón?

Isso tem de ser visto num contexto mais amplo. Ela parte de uma divisão antiga entre juízes progressistas e uma magistratura ligada ainda a ideias que vêm do franquismo. O juiz Baltasar Garzón licenciou-se há alguns anos para desempenhar uma atividade político-partidária no PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol). O problema que ele enfrentou foi ideológico. O momento que a Espanha atravessa e a saída dos socialistas do poder foram fatores que colaboraram para isso.

A decisão do Supremo espanhol foi correta?

Eles se valeram de uma questão técnica: ele teria invadido a área de outro magistrado e ultrapassado sua função.

Qual a importância de Garzón para o direito internacional?

É uma carreira exemplar, especialmente na área de resgate dos direitos humanos. Ele tem uma importância fundamental.

A atuação dele no caso Pinochet foi a mais importante da carreira dele?

Foi um caso emblemático. Baltasar é um dos incentivadores do Tribunal Penal Internacional. Certa vez, ele me disse que é um dever de ofício investigar o caso, tendo vista que espanhóis foram torturados e mortos na ditadura militar chilena.

A argumentação dele de que crimes contra a humanidade são imprescritíveis, mesmo diante de leis de anistia é válida?

Sim. Essas leis de autoanistia, que o nosso Supremo consagrou aqui, são consideradas ilegítimas pelos tratados internacionais de direitos humanos.