A descoberta de um novo planeta no sistema solar Astrônomos dos Estados Unidos vão confirmar oficialmente nesta segunda-feira a descoberta de um novo planeta do Sistema Solar, denominado Sedna (deusa da mitologia esquimó que gerou as criaturas do Ártico). O décimo planeta conhecido a orbitar o Sol tem três-quartos do tamanho de Plutão (entre 1.290 km e 1.770 km de diâmetro) e fica a pelo menos 12,9 bilhões de km da Terra. Por ser o planeta mais distante do Sol até hoje conhecido, Sedna é também o mais gelado, com temperatura estimada em 200 graus Celsius negativos. Trata-se do maior objeto do Sistema Solar descoberto desde Plutão, em 1930. A equipe liderada por Michael Brown, do California Institute of Technology (Caltech), fez a descoberta em novembro passado, graças ao novo telescópio espacial Spitzer. O equipamento foi lançado pela agência espacial norteamericana em agosto de 2003, tornando possível analisar raios infravermelhos de uma forma inédita. O anúncio oficial da confirmação do novo planeta está prevista para esta tarde, no Jet Propulsion Laboratory, que fica no campus compartilhado da Nasa e do Caltech em Pasadena (Califórnia). Segundo Brown, a distância de Sedna em relação ao Sol é três vezes maior do que a de Plutão. "A esta distância, o Sol pareceria tão pequeno que poderia ser coberto com a cabeça de um alfinete", explicou o cientista. A órbita de Sedna é acentuadamente elíptica, e o planetóide leva nada menos que 10.500 anos para dar uma volta em torno do Sol. A primeira observação de Sedna, em novembro, foi feita por Brown, Chad Trujillo, do Gemini Observatory (Havaí) e David Rabinowitz, da Universidade de Yale, usando um telescópio de 122 cm da Palomar Observatory de San Diego. Divulgada a informação, outros astrônomos de todo o mundo voltaram seus telescópios para o local da nova descoberta. O telescópio espacial Spitzer também foi direcionado para Sedna, com o objetivo de confirmar sua existência e características. Os astrônomos acreditam ver sinais de uma minúscula e vermelha lua orbitando o planetóide.