A escalada da crise 9 de março - O presidente paquistanês, Pervez Musharraf, suspende o presidente da Suprema Corte, Iftikhar Chaudhry, sob alegação de conduta imprópria. Juristas unem-se a favor de Chaudhry, um crítico do presidente, e a popularidade de Musharraf cai em meio a crescentes manifestações por democracia. 10 de julho - Após um cerco militar de dez dias, Musharraf ordena a invasão da Mesquita Vermelha, em Islamabad, para conter radicais islâmicos que usavam o local como base. Pelo menos 105 pessoas são mortas. A ação é seguida por uma onda de atentados a bomba. 20 de julho - A Suprema Corte reintegra o juiz Iftikhar Chaudhry, abalando a autoridade de Musharraf. 27 de julho - Musharraf se encontra com a exilada ex-premiê Benazir Bhutto em Abu Dabi para discutir como conduzir o país até a democracia. Benazir exige que o presidente deixe o posto de chefe do Exército. As conversas são inconclusivas. 10 de setembro - Nawaz Sharif, o primeiro-ministro que Musharraf depôs e forçou ao exílio há oito anos, é detido no aeroporto de Islamabad quando voltava ao país e enviado para a Arábia Saudita. A Suprema Corte, que havia possibilitado a volta de Sharif, abre ações contra o governo por ter desrespeitado sua decisão. 2 de outubro - Musharraf designa um sucessor para o cargo de chefe do Exército. Governo anuncia que está retirando as acusações de corrupção contra Benazir, abrindo caminho para que a ex-primeira-ministra retorne do exílio. 19 de outubro - Cerca de 140 pessoas são mortas em um atentado a bomba suicida que tinha como objetivo assassinar Benazir durante uma procissão por Karachi. O cortejo marcava o retorno da ex-primeira-ministra de um exílio de oito anos. Benazir escapa ilesa. Foi um dos maiores atentados ocorridos no Paquistão. 2 de novembro - A Suprema Corte se reúne para decidir se Musharraf poderia, pela Constituição, ter sido reeleito presidente pelo Parlamento em outubro sem ter abandonado o posto de chefe Exército. Seu atual mandato presidencial termina em 15 de novembro. Autoridades informam que cerca de 800 pessoas morreram desde o ataque à Mesquita Vermelha, em julho - metade delas em atentados a bomba. 3 de novembro - Musharraf impõe estado de emergência. A Constituição é suspensa e o presidente da Suprema Corte é substituído.