A filha do ministro, agora divorciada na imprensa Uma revista japonesa iria sair com a notícia de que a filha de 29 anos do ministro de Relações Exteriores do Japão, Makiko Tanaka, havia se divorciado após um breve casamento. A família foi à justiça para impedir que sua intimidade fosse exposta ao público. O efeito não teria sido pior: o caso tornou-se uma disputa altamente divulgada e a revista ganhou, hoje, o último round. A corte de apelações determinou uma reviravolta no caso, ao revogar a proibição feita à Bunshun de distribuir a edição que trazia a notícia do divórcio, feita duas semanas antes por um juiz de Tóquio, porque, em sua opinião, a revista havia violado o direito à privacidade da moça. A corte atendeu o apelo da Bunshun, que alegava que a sentença restringia a liberdade de imprensa, ao mesmo tempo que algumas organizações da mídia expressavam preocupação com isto. A Alta Corte de Tóquio entendeu que a filha do ministro não sofreria ?dano irreparável? se o artigo fosse publicado, uma das condições aceitas legalmente no Japão para proibir uma veículo de noticiar um fato. A corte, no entanto, admitiu o argumento da família Tanaka de que o artigo violava a privacidade de sua filha, uma vez que ela não poderia ser considerada um figura pública. Um parecer que deixa aberta a possibilidade de ela acionar o publisher da revista por danos, mesmo que a revista não esteja mais proibida de publicar notícia do divórcio.